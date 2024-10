Roma, mistero Hummels. "Mi sento bene", ma ancora zero minuti. La situazione

sta diventando un vero e proprio caso a Trigoria. Il tedesco, arrivato il 4 settembre a parametro zero, non è ancora mai sceso in campo.. L’ex Borussia Dortmund ha pubblicato una serie di foto in giro per la Capitale e ha poi scritto: “Le foto in campo arriveranno, credo…”. Un po’ di sarcasmo ma anche un pizzico di irritazione per un esordio che ancora non arriva.– Il motivo principale del mancato impiego di Hummels è il ritardo della condizione. Il tedesco è arrivato a settembre senza aver svolto la preparazione atletica ed era stato subito chiaro nella sua prima intervista: “Mi serviranno 2/3 settimane per poter essere al top della forma”. Dal suo approdo a Trigoria ora è passato più di un mese. Era convinto di esordire contro l’Elfsborg ma Juric ha deciso di lasciarlo in panchina. Poi per la trasferta di Monza ci si è aggiunta anche la sfortuna: è rimasto a casa per una sindrome influenzale.Oggi si è allenato col resto del gruppo e spera di poter giocare la sua prima partita dopo la sosta. Probabilmente la sua ora scoccherà contro la Dinamo Kiev in Europa League.

– Hummels negli ultimi anni ha cambiato anche la sua dieta per rimanere sempre in forma. Nel 2015 ha affrontato una stagione piena di problemi ed è ingrassato diversi chili. Da quell’annata segue una dieta specifica e ha corretto il modo di dormire. Tutto per essere sempre al top. Adesso si sente in condizione di poter giocare e vuole mettere a disposizione della Roma tutta la sua esperienza.