Nonostante le voci che lo vorrebbero lontano dalla Roma, Monchi si sta già muovendo per la prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il ds della Roma segue da ormai diverso tempo lo spagnolo Diego Llorente, difensore centrale classe '93 della Real Sociedad. Per il momento il club basco afferma che non sono ancora arrivate offerte per il giocatore. Llorente ha un contratto fino al 2022 con una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro.