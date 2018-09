Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del derby. Ecco le sue parole:



Il derby vi mette addosso più tensione?



"I derby hanno sempre tante pressioni. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, abbiamo un margine basso di errore. Dobbiamo vincere".



Avete avuto chiarimenti dopo Bologna: può essere utile?



"Penso di sì, Dzeko su Instagram lo ha detto, dobbiamo rimanere uniti nella vittoria e nella sconfitta. Siamo tutti sulla stessa strada. Bisogna rimanere uniti in questo momento".



Quali sono state le reazioni di Pallotta?



"Io ho sentito il presidente in questi giorni, era contento per la reazione contro il Frosinone. Lui è sempre con noi, è sempre disponibile".



Che momento sta vivendo Dzeko?



"Gli attaccanti quando non fanno gol non sono contenti. Magari segna oggi".