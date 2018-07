Radja Nainggolan è un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista belga è ormai un ex calciatore della Roma e questa mattina si è presentato al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per dare l’addio ad amici, magazzinieri ed ex compagni di squadra prima di trasferirsi del tutto a Milano.

E con un video pubblicato su Instagram Nainggolan ha voluto testimoniare il suo ultimo saluto con una Stories salutando tutti i presenti fra cui anche il capitano giallorosso Daniele De Rossi: “Ragazzi è stato un piacere, mi mancherete tutti e vi voglio bene”. Pronta la risposta dello staff che ha fatto gli auguri e un "in bocca al lupo" al Ninja. Tutti tranne De Rossi che fra le risate ha commentato: 'In bocca al lupo un ca...'