Roma, Pellegrini scrive la storia: la verità sull’Inter a gennaio

Schierato titolare quasi a sorpresa da Claudio Ranieri, il capitano della Roma ha realizzato un gol che rimarrà nella storia della stracittadina capitolina per la bellezza del gesto tecnico: una carezza al pallone a disorientare il diretto avversario e tiro a giro che finisce la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Semplicemente fantastico.

Claudio Ranieri ha motivato così in conferenza stampa la scelta di dare fiducia a un giocatore che stava vivendo un momento infelice: “”. Determinazione, cuore e romanismo nella partita più sentita dai tifosi. Il numero 7 giallorosso non poteva scegliere partita migliore per sbloccarsi in campionato ( aveva segnato solo contro il Braga in Europa League in questa stagione).

- La stagione di Pellegrini fin qui era stata difficile. Probabilmente la più dura da quando veste la maglia della Roma perché al centro della contestazione di una parte della tifoseria. Lorenzo aveva perso fiducia e questo sentimento negativo si trasformava anche in una serie di prestazioni non all’altezza del proprio valore. D’altronde senza la giusta serenità diventa diventa tutto più difficile, complicato. Il capitano, per la prima volta in carriera,di lasciare quella che è casa sua. A tentarlo, nelle ultime settimane, è stato sopratutto il Napoli dove ha nel direttore sportivo Giovanni Manna un suo grande estimatore. Il club azzurro si è attivato con l’agente del 28enne centrocampista della nazionale azzurra,Il tentativo c’è stato, ma rischia di rimanere vano perché è proprio vero, un gol può cambiare tutto. Lorenzo ha lanciato un segnale nella notte più importante e ora attende una chiamata dalla proprietà americana per prolungare il contratto in scadenza nel 2026.

( con ricco conguaglio economico a favore del club nerazzurro). Di vero in tutto questo scenario, stando alle nostre informazioni, c’è la volontà della Roma di puntare su uno scontento Frattesi e il desiderio dello stesso giocatore di indossare, già a gennaio, la maglia della squadra per la quale fa il tifo da sempre., ma il futuro ora sembra essere tornato a tinte giallorosse.

