C’è anche la Roma su Davide Frattesi, il gioiello esploso a Sassuolo ma cresciuto in giallorosso che in questi giorni (come fa spesso) ha approfittato dei giorni liberi per tornare nella capitale insieme all'amico Scamacca . Una storia paradossale quella del centrocampista di Fidene che poteva tornare a Trigoria tra il 2018 e il 2019 rispettivamente per 10 o 15 milioni, la cifra stabilita per il diritto di recompra ma mai esercitata dalla Roma di Pallotta. Uno spreco vista la crescita esponenziale del 22enne cresciuto col mito di De Rossi. Oggi Frattesi è uno dei centrocampisti col più alto rendimento in serie A.



INTER IN VANTAGGIO - Se ne sono accorti Napoli e (soprattutto) Inter che resta in vantaggio e che è a un passo da Scamacca. Ma nelle ultime ore anche la Juventus. Lo ha notato anche la Roma che sta provando a fare pressione sul Sassuolo forte anche della percentuale del 30% da incassare in caso di rivendita altrove. I rapporti tra giallorossi e neroverdi è ottimo come dimostra il recente affare Ciervo. Persistono però difficoltà legate non solo alla valutazione ma anche alle prospettive offerte al ragazzo. Il prezzo di Frattesi, infatti, è vicino ai 25 milioni che però può essere attutita dai soliti giovani ma l'assenza eventuale della Champions peserebbe sulla scelta. Il centrocampista, avvistato a Roma domenica scorsa, sarebbe ben felice di tornare nella sua squadra del cuore. Tiago Pinto ne ha già parlato con Giuseppe Riso che è il procuratore di Mancini e Cristante e che a Trigoria ormai è di casa. Ma potrebbe non bastare.