Getty Images

Roma, quanto guadagnerà Daniele De Rossi col nuovo contratto

41 minuti fa



Solo poche ore fa è arrivata l'ufficialità: Daniele De Rossi è e resterà l'allenatore della Roma. L'ex capitano ha rinnovato il proprio contratto col club, legandosi a esso fino al 2027.



Subentrato a Mourinho, nelle 20 partite in cui è stato in panchina sono arrivati 17 risultati utili consecutivi con 13 vittorie e 4 pareggi. Il raduno della prossima stagione in cui sarà ancora il mister giallorosso è fissato a Trigoria per l’8 luglio prossimo.



LE CIFRE - Secondo Il Messaggero, il suo stipendio sarà di 10 milioni di euro in tre anni per circa 3,3 milioni di euro a stagione.