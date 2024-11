Roma, Ranieri blinda Dybala ma il futuro resta un rebus. In estate il possibile addio

Pauloe la Roma: un matrimonio che deve continuare. Almeno questo è il diktat di Claudio. Il mister non ha intenzione di rinunciare alla Joya e quando starà bene giocherà: “È la prima cosa che ho detto al presidente. Io faccio come mi pare, non voglio sentire parlare di clausola”. La Joya col Napoli ci sarà e giocherà in attacco insieme a Dovbyk. Nessun calcolo sulle presenze, ma il suo futuro resta lo stesso un rebus.– Pauloha un contratto con la Roma fino al 2025, ma può rinnovarsi automaticamente fino al 2026 al raggiungimento di un determinato numero di presenze da almeno 45 minuti. L’argentino deve totalizzare il 55% delle partite nel triennio e quest’anno mancano 8 partite (ne ha già giocate 7).non farà calcoli e utilizzerà Dybala quando sarà a disposizione. Verrà gestito come sempre per evitare infortuni muscolari, ma non c’è nessun ordine dall’alto di non far giocare Paulo. Il prolungamento fino al 2026 prevede anche un importante aumento dell’ingaggio e lo stipendio aumenterà fino a 9 milioni bonus compresi.

– Quella di quest’anno rischia di essere l’ultima annata dicon la maglia giallorossa. Ad agosto è stato ad un passo dall’addio ma Paulo ha rifiutato la bellezza di 75 milioni in tre anni messi sul piatto dall’Al-Qadsiah. Ma l’Arabia potrebbe tornare a tentare il giocatore a giugno. Oltre ai club della Saudi Pro League hanno iniziato a muoversi anche delle squadre americane.. Gli Stati Uniti sono una meta più gradita anche da Oriana. Da non escludere un possibile ritorno in Argentina conche va verso il ritorno al Boca Juniors in estate e vorrebbe portare con sé anche l’ex calciatore della Juventus.