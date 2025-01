Getty Images

i, tecnico della Roma, prima della sfida contro il Bologna, è intervenuto a DAZN: "So che faremo una bella partita contro una grande squadra. Nonostante il cambio allenatore, Italiano fa giocare bene la squadra con grinta e sono tutti stretti negli spazi. Sono convinto che faremo bene in campo"."Io credo che stia migliorando partita dopo partita. Le difficoltà tattiche nel campionato italiano ci sono: lo stiamo coinvolgendo in azioni importanti, il lavoro in allenamento non manca"."Ormai, i punti persi all'andata sono andati. I ragazzi hanno qualità tecniche: dobbiamo avere più motivazioni a partire da questa gara".

"Mi stanno mettendo tutti in difficoltà per le scelte tra i titolari. Per un allenatore questo è importante".A Sky Sport: "Gli obiettivi sono cambiati? Sono quelli che mi ha chiesto la proprietà: fare bene e portare la Roma più avanti possibile".FUTURO - "Lasciatemi stare, fatemi finire questa stagione poi vedremo (ride, ndr)".