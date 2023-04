Roma-Sampdoria 3-0 (primo tempo 0-0)



Reti: 57' Wijnaldum, 88' rig. Dybala, 94' El Shaarawy



Assist: 57’ Matic, 94’ Solbakken



Espulso: Murillo al 53’ per somma di ammonizioni.



ammoniti Abraham (R), Murillo (S), Spinazzola (R), Zanoli (S), Smalling (R), Paoletti (S), Winks (S).



ROMA: Rui Patricio; Zalewski (86' Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini (80' Solbakken), El Shaarawy; Abraham (58' Belotti). All.: Mourinho



SAMPDORIA: Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli (89' Jese); Augello, Rincon (67' Paoletti), Winks (89' Malagrida), Leris; Cuisance (55' Murru), Djuricic; Gabbiadini (67' Lammers). All.: Stankovic



Arbitro: Irrati