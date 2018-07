Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, parla a Omnisport di Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma: "Il suo caso è interessante. Avremmo voluto rinnovargli il contratto. Abbiamo parlato per 15 mesi con lui e il suo agente, ma non siamo riusciti a concludere. Sarebbe stato meglio per lui giocare un altro anno o due nell’Ajax, con i suoi amici. Proviene dal nostro settore giovanile, giocava con noi da 10 anni. Era in prima squadra e avrebbe giocato anche in Europa, un altro anno con noi gli avrebbe fatto bene. È un giocatore forte, rapido, segna gol e fornisce assist. Ora che è alla Roma gli auguro il meglio".