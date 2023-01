Ore calde in casa Roma. Oltre alla vicenda legata a Nicolò Zaniolo, Tiago Pinto è al lavoro per trovare una situazione anche per Eldor Shomurodov. Per la cessione dell'uzbeko siamo al rush finale: lo Spezia infatti è vicinissimo a piazzare il colpo, battendo Verona, Cremonese, Torino e qualche club estero. La chiusura tra i due club è arrivata in serata, con la formula del prestito secco oneroso a 1,5 milioni, senza diritti o obblighi di riscatto come voleva Pinto. Si attende solo l'ok dello stesso Shomurodov che già aveva dato disponibilità dopo la ritirata del Torino.