Roma, si raffredda la pista Abraham-West Ham: torna in corsa il Milan

Abraham rischia di complicare i piani della Roma. L’affare col West Ham che sembrava in dirittura d’arrivo rischia di saltare.. Ma nelle ultime ore la trattativa sembra essere arenata. La squadra inglese ha bisogno di cedere e difficilmente tenterà l’affondo in queste ore di mercato. La Roma continua a chiedere 25 milioni di euro e ora il Milan torna alla carica.- I rossoneri pensano ancora a Tammy Abraham. Il centravanti inglese piace a Fonseca e a luglio c’erano stati dei contatti.. C’è da trovare la formula e il tempo stringe. Il Milan non mette sul piatto i soldi che chiede Ghisolfi e per questo vorrebbe inserire una contropartita tecnica, come Saelemekers. Le prossime ore saranno caldissime.

- La Roma dopo aver chiuso Danso (atteso in città nelle prossime ore) ha bisogno di cedere per piazzare nuovi colpi.. Koné, primo obiettivo di DDR, è vicino al Milan. Sulla lista dei sacrificabili c’è sempre Bove. Sul numero 8 interesse del Nottingham Forest.