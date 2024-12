Getty Images

Roma, sirene turche per Dybala: in quota la “Joya” sempre più vicina all’addio

22 minuti fa



Sembrava fatta per l’addio in estate, direzione Arabia, destinazione poi rifiutata dal giocatore, ma Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma già nel mese di gennaio. L’agente del giocatore, Carlos Novel, è sbarcato a Istanbul, con il forte interesse del Galatasaray sulla “Joya”. Secondo gli esperti è sempre più probabile la cessione a gennaio, offerta a 2,25, in discesa rispetto al 3,25 di un mese fa.



Più complicato invece l’addio di Lorenzo Pellegrini, mai titolare in campionato con l’arrivo di Ranieri, visto però lontano da Roma a 6,50, mentre scende a 5,50 la cessione di Bryan Cristante.