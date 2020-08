Ancora uno spiraglio nella vicenda di calciomercato che lega Chris Smalling alla Roma. Secondo quanto riporta dailystar.co.uk il difensore, non appena sarà tornato a Manchester in settimana, chiederà allo United di accettare l’offerta giallorossa per poter proseguire così la sua avventura nella Capitale. Smalling non ha mai nascosto di essersi trovato bene a Roma, sia dal punto di vista calcistico sia nella vita privata. Ora tornerà ad allenarsi con i Red Devils, che non potranno inserirlo nella lista per l’Europa League, in attesa di capire gli sviluppi sul suo futuro.