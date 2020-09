La Roma e Chris Smalling sono pronti a riabbracciarsi di nuovo. Dopo un lunghissimo braccio di ferro e il mancato accordo con il Manchester United, che ha portato il difensore inglese a salutare la squadra prima della partita in Europa League contro il Siviglia. Ora però tutto sembra delineato e Smalling dovrebbe (ri) sbarcare a Trigoria entro il week-end. Merito della cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen: l’ufficialità arriverà a breve, la Roma guadagnerà circa 25 milioni di euro (bonus esclusi).



CIFRE - Lo United si accontenterà di meno dei 20 milioni più 3 di prestito richiesti ad agosto. Il centrale verrà infatti valutato 18 milioni: tre per il prestito oneroso di un anno fa, altri tre per il prestito di questa stagione e dodici per l’obbligo di riscatto a condizioni facili. Decisiva è la volontà di Smalling. Più volte il giocatore ha fatto capire di voler restare nella capitale dove è risultato tra i migliori la scorsa stagione. Con lo United resta in piedi anche l'affare Fred anche se le alte pretese del giocatore hanno smorzato l'entusiasmo.