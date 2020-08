Non si è allenato, come è normale che fosse. Si è limitato solo a svuotare l’armadietto, a salutare un po’ tutti a Trigoria (quelli presenti, causa Covid-19) ed a salutare con un sorriso. Se poi sia un addio o un arrivederci lo scopriremo tra un po’, quando la Roma tornerà alla carica per avere Chris Smalling anche nella prossima stagione, scrive La Gazzetta dello Sport. Per ora, però, l’avventura del difensore inglese in giallorosso è finita qui. I giallorossi, infatti, per ora hanno le mani legate e non possono fare operazioni in entrata, considerando il possibile e imminente passaggio di proprietà. La differenza tra domanda e offerta è ampia. A Baldini poi è stato detto di fermarsi, in attesa di capire cosa succederà.