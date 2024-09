Napoli, De Laurentiis: "In Italia è tutto sbagliato sui diritti tv, moriranno tutti i club tranne 6"

Getty

Torna a parlare il presidente del, AurelioIl patron azzurro ha presenziato a un evento organizzato da Radio Crc e ha fatto il punto, non sul piano tecnico, ma su quello gestionale del club. Queste le sue parole."Quando sento dire chesta per varare dei bandi relativi ai diritti tv delle stagioni 2027/2030 e 2030-2033, penso cheCiò vuole dire che quando nei prossimi mesi i signori dell'Uefa avranno fatto bingo licenziando i propri diritti per ben due trienni, non ci saranno più possibilità diSignifica che quelleche potranno partecipare ai tornei europei forse riusciranno a sopravvivere,"Secondo me bisognerebbe uscire da questi accordi con delle piattaforme che io vedo promuovere solo le partite internazionali che le riguardano.. Purtroppo i miei colleghi mi seguono in parte: io sono sempre stato un imprenditore, mi dicono che sono un visionario, ma sono stanco di sentire questa stupidaggine. Io conosco i mercati, è diverso. I nostri della Lega non sono stati capaci di vendere i diritti della Serie A all’estero, è, sono stati distruttivi".

"Nel 2008 perdichiesi a Sky di avere il canale 251 per trasmettere le partite perché tutte le altre tv mi dissero che non avrebbero mai trasmesso una partita del genere. Io, offesissimo, parlai con loro e proposi la, che ebbe un successo fantastico:con un biglietto da 10 euro. L'abbiamo fatto anche con le partite amichevoli di quest’estate, che non interessano ai broadcaster. In passato con Sky e Mediaset, quest’anno con OneFootball, che è una piattaforma su cui bisogna ragionare per la Serie A del futuro".