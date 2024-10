Roma, sondaggio per Mingueza del Celta Vigo

Getty Images

La Roma si sta iniziando a muovere in vista del mercato di gennaio. Prime idee, primi approcci con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Juric., sempre titolare tranne che in un’occasione ed quasi ogni volta è rimasto in campo per tutta la partita.e con Saelemaekers infortunato la Roma su quella fascia non ha alternative.

- Per questo la società si sta guardando intorno studiando alcuni profili per gennaio, e tra questi secondo la stampa spagnola c’è. Cresciuto nella Masìa - il settore giovanile del Barcellona dal quale sono usciti tanti campioni - è un terzino destro che può giocare anche a tutta fascia sulla destra e all’occorrenza fare il centrale difensivo. Ha una clausola rescissoria di 20 milioni che può essere attivata già gennaio, il 50% dell’incasso andrà al Barcellona.

- La parola-chiave nel rendimento di Mingueza è la continuità:. Se la Roma dovesse affondare il colpo a gennaio, Mingueza sarebbe il sostituto ideale di Celik e alla lunga potrebbe anche togliere il posto all’esterno turco.