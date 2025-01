Quanto guadagna Rensch alla Roma

ANP/AFP via Getty Images

L’arrivo di Saud Abdulhamid non ha dato alla Roma le garanzie necessarie sulla fascia destra. Lui e Celik non hanno convinto né nella società, né la dirigenza e neanche Claudio Ranieri, che per quel ruolo aveva chiesto un rinforzo in questa sessione di gennaio.; è stato lui a chiedere alla società di non essere venduto dopo aver espresso la sua volontà di non rinnovare il rapporto con i Lancieri.

- Così i giallorossi, dopo aver valutato diversi profili tra i quali c’era anche quello di Alberto Costa poi andato alla Juventus, hanno affondato il colpo per Rensch, che lascia l’Olanda e l’Ajax per la prima volta nella sua carriera.. Sul ragazzo c’erano stati anche dei sondaggi da parte di club stranieri, ma la priorità del giocatore è quella di trasferirsi in Italia.

- Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax,. L’allenatore dei Lancieri Francesco Farioli non voleva perdere uno dei giocatori chiave della squadra, ha provato a convincerlo a rimanere ma con soli sei mesi alla fine della del contratto anche la società ha voluto incassare qualcosa dal suo addio.