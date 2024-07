Getty Images

La notizia era già nota, ma ora è arrivata anche l'attesa ufficialità.non è più un calciatore della Roma. Il terzino italiano era in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 e il club giallorosso nella mattinata di oggi ha voluto salutarlo attraverso i propri canali social per i 5 anni trascorsi insieme.- Spinazzola è quindi libero di firmare con un nuovo club a parametro zero e su di lui ha messo gli occhi il Napoli di Antonio Conte che è pronto a spingere sull'acceleratore per regalare all'allenatore salentino un esterno mancino di primissimo piano.