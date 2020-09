Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, dice la sua sugli arrivi di De Sciglio e Milik e sulla cessione cessione di Edin Dzeko, prossimo a diventare un giocatore della Juve: “Milik è un ottimo acquisto, buoni anche Kumbulla e De Sciglio, ma senza l’inglese la difesa non è da top. La cessione di Dzeko la capisco, il nuovo proprietario fa bene ad alleggerirsi di un contratto da 7,5 milioni per un giocatore che ormai ti garantisce solo un paio di anni. De Sciglio? Secondo me è forte, ma purtroppo ha spesso infortuni…però speriamo che l’aria di Roma gli faccia bene…” le sue parole a Radio Radio.