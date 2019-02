Tutti pazzi per Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma ha già cambiato agente, passando da Stefano Castelnovo a Claudio Vigorelli, ma è conteso da tanti altri manager. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, negli ultimi tempi la sua famiglia è assediata da procuratori e società straniere che vogliono la procura promettendo tanti soldi. Il più importante è Mino Raiola, ma non è il solo, anzi. In ogni caso il papà Igor Zaniolo è chiaro: "Resteremo con Vigorelli".