Fino a poco tempo fa, l'avvocato Antonioera il braccio destro di Massimononché il plenipotenziario della. All'improvviso però, dopo la vicenda della trattativa per la cessione della società blucerchiata con il gruppo Vialli, l'ormai ex vicepresidente doriano è stato estromesso dalls società. "abbiamo chiuso il rapporto professionale come può capitare a tutti. Però non c’è nessun problema da parte mia, è una decisione che ho rispettato" ha detto a Firenzeviola.it.Romei ha parlato anche della sfida con la Fiorentina: "Penso che in generale sia un campionato difficile e che, però, la Samp stia facendo abbastanza bene. Sarà una bella partita, perché si tratta di due squadre con giocatori importanti, poi col fatto che mancano i tifosi i risultati sono sempre apertianche se, quando si cambia tecnico, è sempre tutto più difficile. Commisso ha fatto investimenti importanti, ora serve perseverare".A Firenze oggi c'è Pradè, ex Samp: ", la mia risposta sarebbe influenzata da questo. Ha portato molti giocatori importanti, poi questi sono valutati in base ai risultati, che fanno la differenza. E lui lo sa. Quindi non mi permetto di giudicarlo, Daniele è un professionista validissimo e mi sembra che i nomi dei suoi acquisiti siano sinonimo di un buon lavoro svolto".Uno dei giocatori preferiti di Romei è Torreira: "Stravedo per lui, andai allo spareggio finale per la promozione in A tra Bologna e Pescara e nell’intervallo facemmo l’operazione per portarlo a Genova. Ha la testa dedicata al calcio, è un ragazzo d’oro.: il giocatore va convinto sul progetto, farebbe molto comodo ai viola. Se ci riuscissero, sarebbe una gran cosa".