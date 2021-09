Doppietta nel suo secondo esordio con la maglia del Manchester United. Vittoria contro il Newcastle. Cristiano Ronaldo, sul suo profilo Instagram, celebra così il pomeriggio da sogno: "Il mio ritorno all'Old Trafford è stato solo un breve promemoria del motivo per cui questo stadio è conosciuto come il Teatro dei Sogni. Per me è sempre stato un luogo magico dove puoi ottenere tutto ciò che ti sei prefissato.



Insieme a tutti i miei compagni di squadra e con il fantastico supporto che riceviamo sempre dagli spalti, affrontiamo la strada con fiducia e ottimismo, alla fine festeggeremo tutti insieme.



Orgoglioso di essere tornato a Manchester United e di nuovo in Premier League, ma soprattutto sono felice di poter aiutare la squadra!"