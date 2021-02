Rui Silva, portiere del Granada eurorivale del Napoli e obiettivo di mercato di tanti club fra cui Inter, Roma e Lazio, dato che è in scadenza a fine anno, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera contro gli azzurri.NAPOLI - "Sarà una partita difficile contro una grande squadra. Un club pieno di storia che noi affrontiamo con rispetto e determinazione. Ostacolo di grandi dimensioni, però in Liga siamo abituati a giocare contro squadre altrettanto forti e di qualità paragonabile a quella del Napoli. Sabato abbiamo affrontato l’Atletico, uno dei migliori club del mondo, e abbiamo lottato bene. Una sfida che ci è servita per prepararci per ciò che ci aspetta col Napoli, abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di poter competere".- "Il Napoli è una squadra ben organizzata e strutturata, forte in attacco e con tanti giocatori di qualità. Bravi in contropiede, sia rapidi che potenti. Livello altissimo. Hanno avuto un momento difficile ma li ho visti contro la Juventus e mi hanno fatto una buona impressione: battere uno squadrone così da fiducia".."Se guardiamo, a storia, tradizione, esperienza europea e nomi, senz’altro sono favoriti. Ma noi non ci spaventiamo né ci tiriamo indietro. Sono mesi che lottiamo contro grandi squadre. Più facciamo risultato e più possiamo confrontarci con squadre di livello, e non vogliamo smettere. Il Napoli ad esempio: questa sfida ci permette di andare a giocare al Maradona: uno stadio mitico, pieno di storia che ora in più è dedicato a un mito del calcio. Ecco, vogliamo continuare ad andare in giro per posti così”.