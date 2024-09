Russia, precipitano un elicottero: tra le vittime anche il direttore della federcalcio

Una tragedia ha colpito l'estremo oriente della Russia: i soccorritori hanno trovato i resti di un elicottero scomparso con a bordo 22 persone. Secondo il Ministero russo delle Emergenze, sono stati recuperati finora 17 corpi, e si ritiene che nessuno degli occupanti sia sopravvissuto, come riportato dall'agenzia di stampa RIA Novosti.L'elicottero, un Mi-8, è stato individuato grazie a una ricognizione aerea. Questo modello di elicottero, progettato negli anni '60 e dotato di due motori, è molto comune in Russia, dove purtroppo si sono verificati frequenti incidenti, ma è utilizzato anche in altri Paesi. Il Mi-8 era partito sabato nelle vicinanze del vulcano Vachkazhets, ma non è mai arrivato a destinazione. Secondo quanto riferito dal Ministero delle Emergenze, citato da Sputnik, "domenica sono stati trovati i corpi di 17 persone nel luogo dello schianto nella penisola della Kamchatka".La ricerca dei dispersi continua, come si legge in una nota ufficiale: "Fino ad ora sono stati ritrovati 17 corpi, le operazioni di ricerca sono ancora in corso". Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio, tra cui Arseny Zamyatin, direttore finanziario della Federcalcio russa, e sua moglie, sono stati dichiarati morti, come riportato dall'agenzia Tass.