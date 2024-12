Getty Images

Roma, i convocati di Ranieri per il Lecce: la scelta su Dovbyk

Redazione CM

26 minuti fa



Sono 24 i giocatori convocati da Claudio Ranieri in vista di Roma-Lecce, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A, in programma allo Stadio Olimpico nella serata di sabato 7 dicembre. Presente Artem Dovbyk, in dubbio fino all'ultimo per influenza; assente invece Bryan Cristante.



Portieri: Marin, Svilar, Ryan.



Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud, Zalewski.



Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.



Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.