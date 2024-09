Sala: "Ogni soluzione condivisa a San Siro tra Inter e Milan è gradita". Rispunta l'idea del "nuovo Meazza"

– nell'eventualità di una permanenza dei due club a Milano e la conclusione dei due progetti individuali a Rozzano e San Donato Milanese – il sindaco del capoluogo lombardo,, ha parlato così a margine di un evento. “Vedremo domani come arriveranno da me. Posso solo dire che”. Nelle ultime ore, secondo quanto raccontato da Il Corriere della Sera, Inter e Milan hanno ripreso in considerazione l'ipotesi di avere un impianto condiviso, che si tratti del “Meazza” attraverso un'acquisizione o una concessione a lunghissima scadenza o della realizzazione di uno stadio nuovo di zecca.Le valutazioni e le riserve, che saranno ribadite a Sala e alla delegazione di– che mette sul piatto una modernizzazione di San Siro da 400 milioni di euro, che venga incontro alle richieste di avere più skybox e aree dello stadio per migliorare gli introiti sotto l'aspetto commerciale – sono relative ai costi complessivi dei lavori.Ecco perché rimangono in piedi sullo sfondo due ipotesi alternative. Una è quella raccontata sempre da Il Corriere della Sera, ossia che uno dei progetti ideati da Inter e Milan, Rozzano o San Donato, prenda il sopravvento e venga sviluppato per essere la casa definitiva di entrambe. L'altra èche, secondo quanto riferisce Repubblica,e che nella testa delle due proprietà statunitensi non è mai tramontata del tutto.: uno stadio più moderno e che soddisfi tutti i requisiti in termini di capienza – non meno di 70.000 posti – di adattabilità alle esigenze di avere sempre più zone adibite ai posti e ai servizi per un pubblico “di lusso” e di realizzazione di tutti quei servizi dai quali deriverebbe un'impennata alla voce ricavi: ristoranti, negozi ufficiali di Inter e Milan, musei. Per Repubblica,– che nei prossimi giorni sarà oggetto dei primi lavori di recinzione condotti proprio dal Milan – così come i vertici di Via Aldo Rossi non ritengono soddisfacente la soluzione Rozzano, per i cui terreni l'Inter vanta un'esclusiva fino al 31 gennaio 2025.