Alle origini di. Fresco campione d'Europa con il suo Chelsea, il centrocampista italiano è pronto a prendere per mano anche la Nazionale di Mancini ai prossimi Europei., intanto, è andata a scoprire le sue radici: intervenuto sul nostro canale Twitch , l'ex ds della Sambonifacese,, racconta le prime difficoltà di Jorginho e il tentativo di convincerlo nel proseguire l'avventura da calciatore. "Sentiva mancanza di fiducia, aveva voglia di tornare da dove arrivava" racconta Tesini. "Si è fatto affascinare dalle nostre parole: da lì è nato tutto, è stata la prima stagione con i grandi, un anno di partenza verso la sua carriera. Lui arrivava dalla Berretti, l'attuale Primavera 3, un sottocampionato. Per lui provo grande soddisfazione, ogni volta che seguo le sue gesta mi viene in mente la caratteristica che ha subito voluto mettere in evidenza, ovvero rendere facili le cose difficili. Lo ha dimostrato sabato in finale di Champions. Ne ho lette di cotte e di crude, tanti sono saliti sul carro dei vincitori. Il team che lavorava con me era parte di un calcio in cui si potevano portare avanti alcune idee, lo dico anche in tono polemico. Qualcuno si è attribuito meriti e complimenti che non erano i suoi".