Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, è tornato a disposizione di Marco Giampaolo dopo 3 mesi di stop. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "È stato un periodo duro, soprattutto il primo mese, in cui non potevo camminare. Venivo al campo sempre accompagnato dalla mia compagna Morena, ma abbiamo fatto tutti un buon lavoro. Dopo ventidue giorni ho tolto le stampelle, senza dirlo al prof... A Bologna sono entrato bene, peccato per il risultato. In attacco mi trovo bene ovunque: trequartista o attaccante, non fa differenza".