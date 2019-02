Manolo Gabbiadini e Nicola Murru sono stati ricoperti dall'affetto dei propri tifosi durante il lancio dell’album ufficiale di figurine della Sampdoria, che si è tenuto nel supermercato Basko di Bogliasco. L’attaccante blucerchiato si è concesso anche ai microfoni dei cronisti presenti: «È come se non me ne fossi mai andato. Non posso dire di essere stato male in Inghilterra perché ho vissuto una bella esperienza, però l’Italia mi è mancata. Più volte il presidente Ferrero mi ha cercato, però non c’è mai stata la possibilità concreta di tornare perché il Southampton non voleva vendermi. Quest’inverno, invece, c’è stata e l’ho presa al volo. Siamo un gruppo consolidato e durante la settimana lavoro duramente, poi toccherà al mister prendere una decisione. È molto preparato, bisogna solamente seguirlo. Europa? Ci dobbiamo credere. Abbiamo le qualità giuste per arrivarci».