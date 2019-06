La Sampdoria è pronta a salutare Marco Giampaolo. Il presidente Ferrero aspetta una chiamata dal Milan per liberare l'allenatore abruzzese e lavorare sull'erede. La prima idea del numero 1 blucerchiato era Gennaro Gattuso, fresco di addio ai rossoneri, che, però, ha detto no. Ed è per questo che ora, in pole, c'è Stefano Pioli.



L'ex Fiorentina, mandato via dalla Viola per lasciare spazio a Vincenzo Montella, è vicinissimo al club ligure: pronto un biennale da 1,2 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo. La Samp lavora per Pioli, attendendo il Milan per Giampaolo.