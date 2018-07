Uno dei più attesi nella prossima stagione della Sampdoria è sicuramente Dawid Kownacki. Il giovane attaccante, dopo una prima stagione utile per ambientarsi in Italia e in seguito all'importante esperienza ai Mondiali con la maglia della Polonia, è chiamato alla definitiva consacrazione in blucerchiato.



Ne è consapevole anche lo stesso giocatore classe 1997: "Per me inizia una stagione molto importante, che deve consentirmi di passare a uno step successivo. Ritengo di aver finito il periodo di adattamento" ha raccontato a Il Secolo XIX. "All'inizio è stato molto difficile, paracadutato in un nuovo mondo, in Polonia il modo di allenarsi è completamente diverso. Nel finale dello scorso campionato sono stato utilizzato per 7 partite di fila e voglio proseguire così. Lavoro duro per avere più minuti di gioco".



In molti lo paragonano a Lewandowski, Kownacki però non ne vuole sapere del paragone: "Basta, sono Kownacki e stop. Imparo molto da Fabio (Quagliarella, ndr), un attaccante di spessore mondiale. Lui è molto paziente è sempre pronto a dare spiegazioni, ma non solo a me. A tutti i giovani. Bereszinsky potrebbe fare l'attaccante, ne ha le caratteristiche. Chi segnerà di più l'anno prossimo tra me e lui? Io, ovviamente... Lui però può farmi tanti assist. Anche Linetty. Siamo tutti i polacchi - conclude - diamoci una mano".