Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport il match vinto contro la Roma: “Conte ha fatto un capolavoro, sono proprio felice per lui. È un lavoratore serio, determinato e ci mette l’anima. Può risultare antipatico, a me no".









PRESTAZIONE – “Sono soddisfatto perché la squadra ha dimostrato di essere attenta e sempre propensa al gol”.



4-4-2 SCOLASTICO – “Non mi è piaciuto Marchegiani quando l’ha detto… Dipende tutto da che tipo di calcio si fa. Io ho iniziato quando si giocava a tre dietro, poi ci siamo evoluti portandoci a quattro in difesa. Sentirsi dire che il 4-4-2 è scolastico… Ma dove? Se ne accorge con quanti giocatori pressiamo? L’Atletico Madrid è primo col 4-4-2, il Lille pure. Con il Leicester ho vinto la Premier League con lo stesso modulo. Non lo diceva in senso dispregiativo? E allora perché lo dice?”.



RINNOVO – “So che stanno facendo dei conti. Ferrero mi ha spiegato quali difficoltà ci saranno nella campagna acquisti. Vorrà dire che si entrerà nel vivo della discussione”.



CLASSIFICA – “Dietro di noi ci sono squadre forti. Non si capisce come possano stare là dietro. Guardate Bologna, Torino, Cagliari, Fiorentina. L’anno prossimo sarà ancora più difficile”.