Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Samp è tempo di riflettere in merito alla situazione prestiti, soprattutto per i casi Defrel, Saponara e Tonelli. Mentre per i primi due ci sono dei dubbi, per quest'ultimo c'è l'obbligo al raggiungimento della 21esima presenza in blucerchiato, ma difficilmente il giocatore arriverà a tale traguardo.