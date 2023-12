La speranza di tanti tifosi della Sampdoria era quella di rivedere Estanis Pedrola in campo già a gennaio, dopo il lungo infortunio e il mistero calato sulle sue condizioni. Il giocatore attualmente è in Spagna, per farsi curare anche dal Barcellona, ma le notizie che trapelano non lasciano presagire un rientro così immediato.



La Sampdoria sembrerebbe aver deciso di dosare con estrema attenzione l'impiego del talentino catalano, per non esporlo all'ennesima ricaduta. Niente gennaio, quindi, per Pedrola: più facile un ritorno nella prima parte di febbraio, per la gara con il Modena.