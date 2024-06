Sampdoria-Accardi, giornate decisive. Oggi il ds vede l'Empoli

Getty Images

Lavuole definire a breve la situazione del nuovo dirigente. L'obiettivo dei blucerchiati era quello di chiudere la trattativa entro la fine della settimana, e il nome caldo è al momento quello di Pietro, attuale direttore sportivo delle candidato principe nella rosa di profili sfogliati da Matteo Manfredi.Ad occuparsi in prima persona dell'operazione, oltre al presidente, è il suo consigliere Alessandro Messina, il consulente che sta da tempo affiancando Manfredi nelle operazioni di mercato. Secondo Il Secolo XIX si è arrivati alle giornate decisive della vicenda, dopo che nel weekend è stata recapitata ad Accardi un'offerta dalegati a risultati, rendimento etc. La proposta doriana prevede un contratto biennale, con opzione per il terzo anno.

Tra oggi e domani Accardi dovrebbe oltretutto incontrare il suo presidente Fabrizio, per confrontarsi con il patron in merito al suo futuro. In ballo c'è l'ultimo anno di contratto con il club toscano. Il numero uno azzurro potrebbe chiedere infatti una cifra per liberare il suo dirigente.