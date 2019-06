La certezza della Sampdoria è Stefano Pioli. C'è l'accordo su tutto, intesa biennale e convergenza totale sulle strategie di mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è però l'idea fissa Eusebio Di Francesco: i blucerchiati ci proveranno ancora una volta in queste ore prima di voltare pagina. Il gradimento verso Pioli è assoluto da parte della dirigenza, ma il presidente Massimo Ferrero ha nel cassetto il sogno di convincere Di Francesco con una proposta triennale per spalmare anche l'ingaggio da 3 milioni che lo lega alla Roma fino al prossimo giugno.