La Sampdoria ha ormai già trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento di Antonio Candreva in blucerchiato. L'intesa con i nerazzurri è stata raggiunta piuttosto agevolmente, anche perché l'esterno era entrato nell'ultimo anno di contratto. Quello che manca, almeno per il momento, è il 'sì' del giocatore. Ieri Ferrero ha confermato con un laconico "Ci stiamo lavorando" l'interesse per l'ex Lazio, che però ha sul piatto anche gli interessamenti di Fiorentina, Atalanta e Genoa.



Secondo Il Secolo XIX, la sensazione è che attualmente sia lo stesso Candreva a prendere tempo prima di dare una risposta ai blucerchiati. Il giocatore classe 1987 starebbe aspettando di capire prima le intenzioni di viola e bergamaschi, per capire come meglio muoversi per quanto riguarda il suo futuro.