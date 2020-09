Una delle trattative di mercato che la Sampdoria trascina da tempo è quella di Adrien Silva, centrocampista ex Monaco di proprietà del Leicester individuato da Ranieri come possibile rinforzo per il reparto mediano. L'operazione nei giorni scorsi veniva data per molto avanzata, ma in realtà avrebbe subito una brusca frenata nelle ultime ore.



La 'colpa' sarebbe dei tanti intermediari di mercato che gravitano attorno al Campione d'Europa con il Portogallo. Come spesso succede nelle trattative con giocatori provenienti dall'estero, i professionisti più o meno titolati che a vario titolo accampano pretese sul cartellino del giocatore, avrebbero fatto lievitare il costo delle operazioni. Le commissioni attualmente si aggirerebbero attorno al milione di euro, una cifra fuori portata per la Samp.