Probabilmente la scorsa estate ci si aspettava che Omar Colley sarebbe diventato in breve tempo un titolare della Sampdoria targata Marco Giampaolo. In realtà l'arrivo in blucerchiato di Tonelli ha aumentato esponenzialmente la concorrenza al centro della difesa per il giocatore gambiano, che pure ha convinto tutti ogni volta che è stato chiamato in causa.



Nonostante sia arrivato alla Samp soltanto da soli sei mesi, Colley ha già alcune richieste, che però verranno rispedite al mittente. A rivelarlo è stato il suo agente, Cheikh Fall, chiamato in causa dai media del belgio in merito alla voce di un interessamento del Bruges: "Il Club Bruges aveva dimostrato il suo interesse la scorsa estate, prima che Omar partisse per la Sampdoria, non ora" ha detto il procuratore a voetbalnieuws.be.



Fall chiude anche ad una possibile partenza di Colley da Genova, nonostante alcuni contatti: "Omar non lascerà la Sampdoria in questa sessione di mercato, anche se ci sono stati due club, uno di Bundesliga e uno in Serie A, che volevano prenderlo".