Sampdoria, Askildsen vicino all'addio: va in Turchia

Potrebbe finalmente sbloccarsi il mercato in uscita della Sampdoria. La notizia è particolarmente importante perché i blucerchiati, per poter concludere qualche operazione in entrata, come noto devono prima cedere e 'liberare' un po' di margine nel monte ingaggi. Tra i giocatori cedibili c'è sicuramente il centrocampista Kristoffer Askildsen, che a breve potrebbe salutare Genova.



Askildsen, arrivato alla Samp dalla Norvegia nell'inverno di quattro anni fa, non è mai riuscito ad imporsi nel campionato italiano. Dopo l'esperienza in prestito a Lecce dello scorso anno, il giocatore classe 2001 doveva partire già in estate. Il Doria ha cercato di cederlo, ma alla fine l'ex Stabaek è rimasto a Bogliasco. Pirlo però lo ha impiegato pochissimo e ora potrebbe essersi aperta una pista in Turchia per lui.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica infatti Askildsen sarebbe vicino all'approdo in Super Lig, anche se non è ancora trapelato il nome della squadra. Incertezza anche sulla formula: dovrebbe trattarsi di un formula, è molto probabile si possa trattare per un prestito con diritto o obbligo di riscatto e con ingaggio a carico della società turca.