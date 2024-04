Sampdoria, ballottaggio Facundo-Murru, torna Darboe. In attacco scelte fatte

Meno uno a, gara fondamentale in ottica playoff per i blucerchiati. Il mister doriano Andrea Pirlo dovrà fare i conti con tante defezioni, in particolare in attacco: la sfida con il Como ha lasciato strascichi pesanti, perché i cartellini gialli comminati a Depaoli, Borini ed Esposito sono costati la squalifica a tre pezzi da novanta della formazione genovese. Per la trasferta sul Lago, insomma, il tecnico dovrà fare di necessità virtù.Le scelte in attacco sono praticamente fatte: in panchina andranno Ntanda, De Luca - quasi recuperato - e probabilmente Pedrola. A vincere il ballottaggio tra lo spagnolo eper affiancare Augustin, sicuro di una maglia da titolare come centravanti, sarà il numero 10 italiano, con Pedrola pronto a subentrare a gara in corso. Pirlo non vuole sottoporre a stimolazioni eccessive il talentino ex Barcellona, alle prese con il delicato recupero post infortunio, considerando anche i tanti impegni ravvicinati.

A centrocampo invece dovrebbe rivedersi. Sarà il gambiano a prendere il posto di Depaoli, anche se l'ex Roma non si sistemerà trequartista, bensì verrà abbassato sulla linea dei centrocampisti, nella consueta posizione di centrosinistra. Ciò implicherà lo spostamento di Kasami centrodestra, con Yepes in cabina di regia. Resta un ballottaggio in difesa: a contendersi la terza maglia da titolare, con Ghilardi e probabilmente Leoni, sarannoSe l'esterno sardo dovesse vincere il ballottaggio, occupando la casella di difensore, toccherà a Giordano coprire tutta la fascia sinistra.