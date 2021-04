La stagione di Bartoszè stata probabilmente la più positiva nell'arco dell'intera esperienza blucerchiata per il terzino. Il laterale polacco è diventato un punto fermo della formazione di Ranieri, e ha spesso indossato pure la fascia di capitano della: "Per un difensore la regolarità è la cosa più importante e ce l’ho praticamente da quando ho lasciato il Legia e sono arrivato alla Sampdoria,, un club che aspira a qualcosa di più che a metà classifica" ha detto a laczynaspilka.pl."Sono uno dei giocatori che è da più tempo alla Sampdoria. Gioco spesso tutta la partita, dal primo all’ultimo minuto. L’allenatore Ranieri si fida di me ed è soddisfatto del mio atteggiamento. Penso che questa sia unaLo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per restare in Serie A. Il mercato estivo ha aiutato la Samp a migliorare. Stiamo meglio di un anno fa, l’obiettivo era mantenere la categoria con tranquillità e anche se non l’abbiamo ancora raggiunto al 100%, guardiamo avanti. Stiamo cercando di salire in classifica, per soddisfare le aspettative che saranno maggiori nella prossima stagione. Il nostro obiettivo deve essere migliorare la classifica". prosegue Bereszynski.Grande merito della sua crescita, il polacco lo attribuisce al suo ex tecnico:perché avevo una capacità limitata di giocare in attacco. Adesso ho più libertà con Claudio Ranieri, ma ho dovuto recuperare tanta fiducia per rendere meglio in attacco. Se fai qualcosa per tre anni, cambiare è strano. La scorsa stagione l’allenatore cercava disciplina, ma ora che siamo migliorati, il feeling con Antonio Candreva sembra molto buono" conclude.