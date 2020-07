Le cariche del Consiglio di Amministrazione della Sampdoria resteranno invariate sino alla fine del campionato, per garantire continuità e sicurezza al club in vista del finale di stagione. Non sono escluse però novità a livello dirigenziale, specialmente per quanto riguarda il settore giovanile.



Secondo La Repubblica l'attuale responsabile del settore giovanile (ed ex giocatore doriano) Giovanni Invernizzi, che peraltro ricopre anche il ruolo di consigliere nel CdA di Ferrero, potrebbe essere sostituito da quello che nell'organigramma societario figura come responsabile scouting, ossia Riccardo Pecini.