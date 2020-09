La chiusura della trattativa per portare Antonio Candreva in blucerchiato si è concretizzata ieri, quando il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e la dirigenza dell'Inter hanno trovato la quadra definitiva. Ai nerazzurri andranno 2,5 milioni di euro, più le varie commissioni che sono state approvate come sempre dal patron doriano. ​Con l'entourage di Candreva invece l'accordo era stato trovato da tempo: si è ragionato sulla base di un quadriennale con scadenza a giugno 2024, ereditando l'ultimo anno di contratto dall'Inter più altri tre, con uno stipendio a base fissa di 1,3 milioni di euro che può arrivare sino a 1,6 milioni con i bonus. Considerando l'età, è il contratto più ricco della storia della Samp in rapporto alla durata.



A spingere per la chiusura dell'operazione sarebbe stato lo stesso Viperetta su indicazione dell'area tecnica. Candreva ha scelto il numero di maglia, l'87, e oggi non sosterrà visite mediche dal momento che gli esami arriveranno da Milano. Addirittura, secondo Il Secolo XIX Candreva sarebbe già stato inserito nella lista dei 25 comunicata alla Lega e teoricamente potrebbe scendere anche in campo domani, se Ranieri lo dovesse ritenere opportuno.



A dare il suo contributo all'approdo di Candreva in blucerchiato è stato anche Fabio Quagliarella. I due si conoscono dai tempi di Udine, sono rimasti in contatto e hanno mantenuto una solida amicizia. Nei giorni scorsi, i contatti telefonici tra i due si sono infittiti, proprio in concomitanza con il possibile arrivo di Candreva in blucerchiato.