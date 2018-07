La Sampdoria è alle prese con numerose operazioni in entrata, ma anche il mercato in uscita di Corte Lambruschini chiederà un impegno importante a Walter Sabatini. Tra i nomi che potrebbero lasciare Genova c'è anche quello di Gianluca Caprari. L'attaccante classe 1993 ha vissuto una stagione tra luci e ombre: arrivato la scorsa estate via Inter, ha giocato sia da attaccante che sulla trequarti, come alternativa a Ramirez, alternando buone prestazioni a partite più opache.



Caprari gode della fiducia di Giampaolo, e anche la dirigenza apprezza molto l'attuale numero 9, tanto è vero che a gennaio la Samp aveva respinto una corposa offerta del Sassuolo per il giocatore. Ora però i neroverdi potrebbero tornare a bussare a Corte Lambruschini per l'ex Pescara, specialmente dopo aver perso Politano. La Samp, di fronte ad una proposta irrinunciabile, potrebbe anche decidere di lasciar partire il suo attaccante, ecco perchè il futuro di Caprari resta in bilico. Il destino del reparto offensivo genovese dipenderà molto anche da Zapata: secondo Sampnews24.com il Doria si priverà soltanto di uno dei due giocatori.