È una stagione decisamente complicata quella che sta vivendo la Sampdoria. Tanti problemi in campo, con risultati deludenti e una sola vittoria conquistata, figli di una situazione di continua incertezza fuori, per quel che riguarda la società. Sul mercato, gennaio sarà un mese ricco di movimenti, in entrata e uscita, per cercare di rivoluzionare la squadra e dare una svolta a un'annata che sembra già segnata in negativo.



CICCIO IN USCITA - Tra i calciatori che possono lasciare la Samp nella prossima sessione di mercato c'è anche Ciccio Caputo, autore di un solo gol in questa stagione. Una rete arrivata alla quinta giornata contro il Verona, proprio uno dei club che si stanno muovendo con decisione per l'attaccante pugliese. Anche l'Empoli ha pensato al ritorno del classe '87, ma parte in seconda fila: l'Hellas fa sul serio, per cercare la salvezza vuole puntare sull'esperienza di Caputo.