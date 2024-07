Getty Images

Appena ha capito che il suo mercato era sbloccato, laha subito ufficializzato un nome a sorpresa, trattato in gran segreto nei giorni scorsi. Il direttore sportivo Pietro Accardi infatti si è mosso in silenzio, a fari spenti, per chiudere l'operazione Melle, centrocampista ex. Il giocatore non era mai stato accostato ai blucerchiati: piuttosto, il ragazzo classe 1999 era stato avvicinato a lungo aldi Corvino. Nelle scorse settimane i salentini lo avevano trattato, arrivando anche ad un passo dalla fumata bianca senza però trovare la quadra. Il blitz doriano ha invece portato alla fumata bianca.

La storia di Meulensteen, centrocampista e all'occorrenza anche difensore, è davvero molto particolare. Il padre per sei anni è stato il vice di un certo sir Alex Ferguson al, e proprio nelle giovanili dei Red Devils Meulensteen junior ha mosso i suoi primi passi. Dopo lo United si è trasferito al Preston per poi tornare in Olanda, pronto all'esordio con i 'grandi'. Ha giocato nel RKC Waalwijk e poi nel Vitesse, di cui è stato anche capitano. La squadra di Arnhem, appena retrocessa in Seconda Divisione e in forte dissesto finanziario, è stata costretta a cederlo e per questo motivo il ragazzo dotato anche di passaporto inglese ha firmato uncon la Samp, sino al 2027.

Non è stata ancora resa nota la cifra del trasferimento, che dovrebbe essere(qualche tempo fa, il Vitesse chiedeva 900mila euro per il suo cartellino). Curiosità: la famiglia di Meulensteen è piena di... pallone. Il padre, come detto, ha vissuto sei anni al fianco di Ferguson e ora è il secondo di Arnold come selezionatore dell'Australia. Il fratello è analista del Middlesbrough mentre la sorella fa la commentatrice calcistica tv per Sky e BBC